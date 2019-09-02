维持宗教和谐（修正）法案一读：更新限制令机制

（早报讯）互联网和社交媒体的普及，加剧冒犯宗教言论的散播。内政部在国会提呈法案一读修改维持宗教和谐法令，使限制令在发出后立即生效。

目前，限制令唯有在政府发出意向通知的14天后才生效。

法令授权部长在得到宗教和谐总统理事会和民选总统的同意下，向被指利用宗教之名，作出破坏宗教和谐言行或干预世俗活动的宗教代表，或个人发出限制令，及时制止他们的言行。

内政部星期一（9月2日）发文告说，多项针对维持宗教和谐法令的修正建议，旨在加强政府的防范和更有效地应对冲击宗教和谐的威胁。

修正法案也建议授权部长，向面对外来干预，并对宗教和谐产生不利影响的宗教团体发出限制令，如禁止它接受海外捐款、限制团体领导层只能由本地公民组成等。

确认限制令的当前程序则保持不变。

另外，为免本地宗教团体受到外来干预，对我国宗教和谐产生不利影响，修正法案提议宗教团体的主要职位应由新加坡公民或永久居民担任。

本地现约有2500个宗教团体，估计约100个团体可能难以满足这项新规定。内政部计划根据个别团体的具体情况，考虑是否给予豁免。

除了领导层的组成，其他建议规定包括要求宗教团体披露任何在1万元及以上、来自非公民或永久居民的一次过捐款相关信息。与外国个人或组织有联系，并受他们一定控制的宗教团体，也得公开这方面的关系。