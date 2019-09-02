不满切换车道遭鸣笛 洋汉下车打人

（早报讯）裕廊道路上演全武行，一名洋汉开车切换车道时遭一旁的车辆鸣笛，他被指因此不满，叫对方车主下车，跟着冷不防挥拳打人，过程被后方车辆的行车记录器拍下。

根据上传至Road.sg面簿网页的视频显示，这起事件发生在8月31日下午1时11分左右，地点是在在武林道（Bulim Ave）与裕廊西2道的交界处附近路段。

从视频可见，一辆黄色汽车和黑色汽车在交通灯前停下，两辆汽车的车主随后下车，相信两人之前就已经发生纠纷。

此时，黄色汽车车主刚开口说完第一句话，不发一言的黑色汽车车主的洋汉突然直接往对方脸上挥拳。

黄色汽车车主被打后，脚步踉跄，一时无措，他随后回到车上拿出手机，然后走到黑色汽车的驾驶座，对着已上车的洋汉拍照。

根据上传视频的网友阿斯米在贴文说：“我不清楚他们为什么会发生冲突，只希望我拍到的视频能协助警方调查。”

被打黄色汽车车主后来在阿斯米的贴文中留言解释：“对方尝试切入我的车道，我便鸣车笛，跟着他叫我下车理论，然后突然打我。”

车主维诺古玛也表示，由于自己当时带着两个孩子，不希望做出错误示范，因此没有还手。他也上传当时自己拍到的画面，显示黑色轿车的车主是一名洋汉。

视频在网上引起热议，不少网友听了维诺古玛的解释，指他在被对方无辜攻击后保持克制，没有以暴制暴，因此纷纷对他表示赞许。

不过，也有部分网友认为，就算被对方叫嚣，也没有必要踏出车外去理论，以免情况一发不可收拾。