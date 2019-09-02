行李多遭拒载 乘客踢凹私召车门

（早报讯）私召车司机申诉，因不愿载送行李过多的乘客，岂料对方不仅企图强行开门、拍打车窗，还飞踢车门，警方将案件列为恶作剧展开调查。

这起事件发生于昨日（9月1日）约凌晨3时25分，地点是新民1道的一间公寓。私召车司机林小姐在面簿上分享经历，称遇到暴力乘客，并已报警处理。

据了解，涉事的乘客准备要去樟宜机场第一搭客大厦搭飞机，因此订了私召车。随后，林小姐接下工作，抵达对方的公寓时，却发现对方有太多的行李，加上乘客与妻子，车子无法载送，林小姐因此取消订单。

林小姐表示，乘客在她取消车程后暴怒，吓得她立刻锁上车门。

“我已表示无法载这么多行李，他便对我大吼，然后走近驾驶位，尝试拉车门，还好我立即锁门。

结果，乘客拍打车窗，因开不了门，还飞踢车门。

林小姐说：“他在公寓路边一直等不到德士，随后开着自己的宝马离开。我也看到他将所有行李挤进后车厢以及后座。”

据了解，林小姐向Grab客服寻求协助，并已报警处理。林小姐在贴文表示，警方已将案件列为恶作剧调查。

林小姐表示，确定对方离开后，她出来查看车子，发现车门凹陷。

她也指出，两名乘客加上过多行李的话，应该订六人座的车子。

贴文引起网友热议，有网友表示，曾遇到两次乘客破坏车子事件，一次是因自己没帮助乘客提行李，对方将后车厢弄凹陷，另一次是一名男子因上班迟到，竟打碎车镜。