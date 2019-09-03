千名小学生可参加新数码学习营

（早报讯）就读于中区学校的1000名来自低收入家庭的高年级小学生，可在下来的学校假期参与一个新数码学习营，通过有趣互动的方式学习3D打印技术和焊接等数码技能。

这个新推出的数码学习营（My Digital Bootcamp）由中区社区发展理事会举办，并获得大华银行捐赠的50万元资助。

为期两天的学习营将让学生化身为“宇航员”，并要运用不同数码技能制造机器人和备件，从“火星”回到地球上。

学生会在学习营首日参与六个工作坊，其中包括学习焊接和衔接电路来制造LED指环灯、打造机器人、以及采用3D笔为自己做一副护目镜。活动第二天，他们则可根据兴趣，从六个数码技能中选择一个进一步学习。

学生也会获得一个“数码制造工具箱”，具有一个编码卡片游戏、口袋微型电脑Micro:Bit、可编程程序的智能玩具车、3D笔，以及学习资料，让他们能继续在家中学习和练习所学到的技能。

数码学习营将从本月中开始举办至约明年3月，目前已有超过10间位于中区的小学报名参与，并将在学校考试后及学校假期期间举行。

通讯及新闻部长易华仁今早（3日）走访在城景小学举办的数码学习营，共有100名城景小学和新光学校（Pathlight School）的学生在现场亲手制作机器人和使用3D笔等。