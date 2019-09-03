2019年金字品牌奖得奖名单出炉

（早报讯）经过严谨评选，第18届金字品牌奖（SPBA）得奖者单出炉。来自六个领域的33个本地和全球品牌获奖。

金字品牌奖由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联合主办，今年的主题是“金字品牌，启迪未来”。

得奖的33个品牌中，26个是首次参赛和获奖。金字品牌奖的六个奖项，包括SPBA—潜质品牌（九个）、SPBA—成名品牌（13个）、SPBA—悠久品牌（四个）、SPBA—区域品牌（两个）、SPBA—全球品牌（两个）及SPBA—特别表扬（三个）。

全球品牌奖项（Global Brands）是今年首次增设的。

今年的得奖者来自各个领域，包括美容与健康、房地产、零售、餐饮、教育和制造业。

SPBA筹委会主席周丽青在颁奖典礼上致词时说，今年的得奖品牌充分展现了启迪未来的精神，“它们经历和克服了无数挑战、转型，依然具有前瞻性。”区域品牌奖得主之一的星生能源集团（Sunseap Group）即是一个例子。

筹委会联合主席、新加坡报业控股华文媒体集团新闻中心副总编辑吴新慧也说，全球经济和政治正面对非常颠簸和前景不明朗的局面，新加坡作为一个开放经济体和开放城市，难免受到影响。

她鼓励企业在承受经济压力和各种成本压力的同时，咬紧牙根积极转型，提升企业在数码科技和未来经济的能力，“就跟我们的先辈一样，设法在各种逆境中突破局限，给自己也给国家带来转机。”

直至目前，共有470多个品牌获得新加坡金字品牌奖。

今年的金字品牌奖持续获得兴业银行（RHB）和新加坡航空公司的支持，另外也得到豪华车品牌玛莎拉蒂（Maserati）和三星电子（Samsung Electronics）的赞助。

颁奖典礼将于11月3日在丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton）举行，届时将公布总冠军和最受欢迎品牌奖。