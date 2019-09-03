骗劳力士表盗刷信用卡 女郎三个月诈77万

（早报讯）骗走八只总值39万8000余元的劳力士名表，欺骗雇主的钱，以及利用他人的信用卡还债，女骗子在短短三个多月内诈取77万1000余元，昨天（9月2日）在庭上认罪。

被告曾素玲（37岁）承认15项欺骗罪后，控方促请法官判监45个月到48个月。法官案展本月9日，让律师求情后判刑。

被告案发时在一家专门制作仪式项目的公司工作，去年7月间，被告到乌节路一家手表珠宝店，向职员购买八只价值不菲的劳力士名表。

被告谎称帮第三者购买，而对方是手表珠宝店的顾客。该名职员信以为真，把表给她。事实上，对方并没有指示被告帮他购买八只手表。

手表价格最高11万4000余元，最低1万9000余元，总值39万8000余元。被告到不同当店典当八只手表，总共当了24万5500元。被告把钱拿去花掉和偿还债务。

去年间，对方将信用卡交托给被告，要她帮忙购买行李箱。但被告却使用信用卡还债，于去年9月13日偿还拖欠酒廊的钱。被告常去该家位于惹兰苏丹的酒廊，累积账单额12万3900元。

被告落网后，警方起回八只手表，但被告并没有还钱給当店。

控方促请法官判监45个月到48个月，控方说，本案涉款数额高，被告接连犯下三种不同罪行。虽然被告没有案底，但不能视为初犯。

控方指，被告违背交托信用卡给他的人，以及雇主对他的信任。她也没有做出赔偿。（人名译音）