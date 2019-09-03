今年地铁和巴士车资最多可调高7%

今年的地铁和公共巴士车资最多可调高7%，高于去年的4.3%涨幅。

公共交通理事会今天（9月3日）宣布展开新一轮的常年车资检讨工作，公交业者可在9月23日前提交车资调整申请供理事会考虑。理事会也特别提醒业者，不能申请调高超过7%。

理事会强调，在考虑车资是否负担得起时，将会特别关注年长者、低收入及残障者等优惠车资乘客及其他有需要的乘客。理事会将在今年最后一季公布车资检讨结果。

根据第二年采用的车资方程式计算出的车资调整顶限，今年的公交车资最多可允许调高7%。

理事会指出，这主要是因为能源价格再次出现双位数增长，继前年回升26.2%后，去年再涨32.3%。车资方程式中的其他宏观经济价格指数也上升，例如工资变动指数上升3.5%；核心通胀率指数起1.7%，增幅是四年来新高；反映供需的公交网容量因素（Network Capacity Factor）则为1.6%，低于之前的3%。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远7月在国会说，为确保车资收入跟得上营运成本涨幅，公交理事会在下来四年检讨车资时，必须“有纪律地”全面落实车资方程式所建议的调整幅度。

他当时指出，公交理事会的车资方程式理应确保车资和通货膨胀率、薪金、能源成本和网络乘客量增加等元素保持一致。但在之前有好些年，公交理事会并没有全面落实车资调整幅度。

例如：在2011年，车资方程式原本允许业者把车资调高最多2.8%，但理事会最后只批准调高1%；2017年，车资最多能调低5.4%，理事会决定把其中3.2%的减幅留到下一次车资检讨时应用，以更均匀地分散能源价格的影响。