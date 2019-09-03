我国制造业连续四个月萎缩

（早报讯）本地制造业连续四个月萎缩，但在新订单和工厂产出上升的推动下，8月份整体制造业的萎缩情况比6月和7月稍好。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）周二（9月3日）晚上发布的数据显示，我国8月份的制造业采购经理指数（PMI）为49.9点。

这高于7月份的49.8点和6月份的49.6点。PMI在6月份跌至2016年11月以来的最低点。

PMI是衡量制造业未来表现的指标，指数高于50显示制造业处于扩张，低于50是萎缩。

报告指出，PMI微涨的原因除了新订单和工厂产出稍微增加之外，库存减少的速度有所放缓也是其一。

可是新出口指数却在8月份萎缩，这是自2016年8月以来首次出现萎缩，当时的指数为49.3。进口、投入价格、完成品和供应商送货指数扩张的速度也都放缓。积压的订单连续11个月萎缩，就业指数连续三个月萎缩。

电子业指数在8月份达到49.4，比前一个月高出0.1。该领域已是连续第十个月萎缩。新订单、库存和就业萎缩的速度都放缓，稍微提振电子业的表现。

但电子业产出连续九个月萎缩，而且速度稍有加快。新出口指数为49.2，是该指数自今年1月萎缩以来的最低点。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时指出，8月的数据显示，制造业低迷的情况可能快结束。

他说：“下一轮美国对中国进口商品加征关税措施于12月1日启动，在这之前所预先下的大量订单将为本地制造业带来喘息的机会。这一轮关税措施以电子消费品为主，包括手提电脑和智能手机。”

他指出，如果美国消费者在圣诞节后因为电子产品价格升高，而削减开销，可能导致本地科技出口订单的数量在今年底或明年初减少。

华侨银行经济师林秀心则持较谨慎的态度。她认为，除非在美国华盛顿举行的中美贸易谈判如期举行，否则制造业在近期至圣诞节之间复苏的概率很低。

“美国在9月实施的最新一轮关税措施主要打击消费产品，包括智能手表、平面电视机和鞋子等。下一轮针对1800亿美元（2506亿新元）中国商品的15％关税措施，也会在12月中展开。”

她说，假设中美贸易纠纷没有恶化，新加坡制造业产值可能会在第三季同比萎缩2.1％。这意味着，新加坡经济可能暂时躲过技术性衰退。

日本经济新闻（Nikkei）与金融信息公司IHS Markit也在周二发表报告指出，我国制造业在8月份大幅萎缩，采购经理指数从7月份的51猛跌至42.9，与6月份相同，是本地制造业在这项调查中历来的最低点。

亚细安整体采购经理指数在8月进一步萎缩至48.9，显示亚细安制造业每况愈下，恶化速度是自2015年底以来最快的。原因是新业务增长稍微放缓，产出也连续两个月下滑。