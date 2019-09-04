詹时中下月卸下人民党秘书长职务

（早报讯）反对党元老詹时中将在新加坡人民党庆祝创党25周年之前，下个月正式卸下党秘书长职务，为40多年的政治生涯画上句点。

据党内可靠消息人士证实，84岁的詹时中是基于健康原因，不会参与人民党执行委员会选举。人民党九名执委会成员是在星期二（9月3日）晚上于总部召开会议时，集体做了决定。曾两度中风后行动不便的詹时中并不在场。

人民党星期三早上在面簿页面上宣布，该党将在下个月16日两年一度举行的党大会上，选出新的领导团队。党主席罗文丽在文告中说，这将给予人民党推动领导更新的机会，引入一批有热忱的领导，帮助带领人民党前进。

罗文丽是詹时中的太太。她说：“人民党今年11月庆祝创党25年。在这重要的里程碑来临之际，我们很欣慰还能看到有许多热心、能干且关怀社会的年轻领导，愿意挺身为国家服务。”

据了解，人民党党员下来一周将陆续收到关于党大会上要选新领导的通知。目前人民党有可能接任詹时中领导职务的包括近两年多来积极在波东巴西选区耕耘的党员乔立盟（Jose Raymond, 47岁，通讯公司首席战略官），以及党组织秘书谢镜丰（49岁）。

詹时中最近一次还刚在他所创立的体育基金会筹款晚宴上亮相，并与受邀嘉宾荣誉国务资政吴作栋同桌共进晚餐。这位反对党元老1976年参政，从1984年至2011年担任波东巴西单选区议员。

新加坡人民党也公布另一职务变动，宣布曾代表该党竞选蒙巴登区的律师张媛容退党。据本报证实，56岁的张媛容是在上星期四递交退党辞呈。