2019年卓越教师总统奖 七人获最高荣誉

（早报讯）2019年卓越教师总统奖（President’s Award for Teachers 2019）得奖名单揭晓，今年共有七人获奖。

七位获奖教师分别是（排名不分先后）：

花菲卫理小学的林恩瑞（Mr Lim En-rui, Joel）

圣婴小学的许慧峮（Mdm Sarah Koh Hui Khoon）

星烁小学的默哈末·阿兹哈尔（Mr Mohamed Azhar Bin Mohamed Noor）

乐赛学校的周安盛（Mr Chew Ansheng, Victor）

武吉巴督中学的沙姆拉尔（Mr Syam Lal s/o Sadanandan）

南洋理工学院的高莲湘博士（Dr Koh Noi Sian）

共和理工学院的萧綺娜（Ms Siu Yee Nar Ella）

他们是从3886名被提名的教师中脱颖而出，并在今晚于总统府举行的颁奖典礼上，从哈莉玛总统手中接过奖项。

教育部表示，这七位教育工作者在教学中不断采用创新手法，并通过言传身教，致力于充分发挥学生潜能。他们既是终身学习者，也是同龄人的导师。

1998年设立的卓越教师总统奖，是肯定本地杰出教师的最高荣誉奖项。中小学、初级学院、高中、工艺教育学院和理工学院的教师皆有资格申请。