点燃电梯口垃圾殃及杂货店 52岁男被控

（早报讯）52岁男子不知何故清晨时分点燃居民丢弃在电梯口的垃圾，导致烈火烧坏旁边杂货店的电灯和电眼，造成200元损失。男子在恶作剧纵火的罪名下被控。

警方昨天（9月3日）发文告，指这起恶作剧纵火事件发生在星期一（9月2日）清晨5时32分，地点是在勿洛北2街第122座组屋的一个电梯口。

据了解，事发的地点是在组屋的A号电梯口，记者走访时还能在电梯口的墙壁上看到烧焦的痕迹，一旁的铁制自动心脏除颤器（AED）更因高温而扭曲。

不过由于事发时间太早，大多数居民在受访时都对火患毫不知情，只是早上出门时看到几名警员留在现场进行调查。

事发电梯口旁的一间杂货店却受到火势波及，杂货店老板刘先生（58岁）说，当时他不在场，是店员开店的时候看到警员在场。

他说：“警员说那边发生火患，要我们查看有没有受影响。结果发现店外的其中一个电灯，一台闭路电视，和用来遮盖货物的帆布的固定绳被烧毁。”

刘先生表示，火患一共造成他200元左左右的损失，所幸有熟人帮忙进行修复，损失才没有那么高。

涉嫌纵火的阿兹（Aziz Bin Sam, 52岁）今早在国家法院面对一项恶作剧纵火的控状，指他在事发时用一次性打火机点燃丢弃的杂物。

一旦罪成，被告可面对最高7年监禁。被告今早被控后，法官下令将他还押心理卫生学院接受精神评估，案展至本月18日过堂。