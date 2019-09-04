把女友留曼谷 男子回国到女友家偷名表

（早报讯）谎称阿姨生病住院，26岁男子把跟他去度假的女友留在曼谷，自己一个人返回新加坡后，竟用女友家钥匙开门入屋，偷走女友价值5588元的劳力士手表。

被告李宇光昨天（9月3日）除了承认一项破门行窃罪，也认下另一项偷窃女友姐姐价值8788元劳力士手表和擅闯住家两项控状，法官判监15个月。

他获准本月16日开始服刑。

被告案发时无业，去年3月7日早上约7时，被告和女友郑静宜（22岁）搭飞机去泰国曼谷度假。

在临走前，被告用郑静宜的钥匙锁住大门和铁门。

郑静宜没向被告要回钥匙，他把钥匙收起来。

3月10日清晨约6时，被告向郑静宜谎称他阿姨生病住院，他要立刻返回新加坡。郑静宜帮他买了一张飞机票。

同一天上午10时30分，被告飞抵新加坡，一下飞机便去郑静宜的盛港住家。大约11时，被告用钥匙开门进入屋内，走进郑静宜睡房偷走她的一个劳力士手表。

他以2550元当掉这个价值5588元的手表，把钱拿去偿还赌债。

被告不是第一次偷劳力士手表，他和郑静宜飞去曼谷之前，即3月6日或更早的时候，偷走郑静宜的姐姐郑欣宜（26岁）一个价值8788元的劳力士手表。两姐妹同住盛港住家。

据案情，当时被告在女友的家，他趁女友在房间睡觉时搜查睡房，偷走女友姐姐的劳力士手表。

他过后以5000元当掉，把500元收起来自己花，剩余款项拿去偿还赌债。

被告偷走两个总值1万4376元的劳力士手表，他在落网后全数偿还郑欣宜和郑静宜两姐妹的损失。

女友返回新加坡五个小时后，被告便乘搭飞机去曼谷，还发短信给女友说是友人偷走劳力士手表。

根据案情显示，郑静宜于去年3月11日午夜12时30分回国，她一抵达新加坡，便接到被告的短信。

被告谎称带一名朋友到郑静宜的住家，结果朋友偷走两个劳力士手表。

同一天凌晨5时30分，被告飞去曼谷。他在曼谷逗留大约三个半月，于6月27日返回新加坡时被捕。（人名译音）