上网交友疗情伤 女经理险被骗7000元

（早报讯）女经理和男友分手后上网交友疗情伤，遇上“钻石商”天天与她煲电话粥、写情诗求爱，两周后企图骗她5000美元（近7000新元），所幸她及时发现，报警保住血汗钱。

艾莉丝（43岁，信息科技经理）接受《新明日报》访问时透露，她最近刚与交往一年的男友分手，为治疗情伤而去台湾旅行5天，期间在台湾友人的介绍下，开始使用交友软件，7月中旬认识了一名自称从台湾移民到美国的39岁男子。

“他每天都会发简讯给我，我们通过短信聊了两周后，就开始通电话，每天早晚两次，都是闲聊，会分享旅行中的事情等等。”

艾莉丝坦言，当时尚未走出情伤，因此只是抱着认识新朋友的心态使用软件，所以当对方向她示爱时，她不想展开新恋情。

不久后，男子声称是名钻石商，需要寄出价值80万的钻石，但因银行账号遭黑客入侵，无法汇出5000美元快递保险费，因此要求她帮忙付钱给运输代理。

艾莉丝根据他的指示把钱转到一个意大利账户，但没有成功，对方在7月24日再给了一个美国账户，钱才成功转进去，对方却称没有过账，每天催她去银行查询，还要她提供转账记录，但她转账到国外从未出现过问题，银行也说没问题，她因此开始起疑。

所以当对方要求她再转账给另一个中国账户时，她立即通知银行，保住了5000美元。

她也报了警，但没让对方知道。当她质问对方是不是骗子时，对方矢口否认，甚至继续跟她要钱，被两次拉黑后仍用新的号码尝试联系她，直到昨天仍然纠缠着她。

“我希望公众不要轻易相信这些，即使是现实中，也需要一段时间去认识对方。”