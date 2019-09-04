不认为重刊他人言论构成诽谤 “网络公民”主编不道歉

（早报讯）被指复述李玮玲围绕欧思礼路38号故居对李显龙总理所做的虚假指控，时政网站“网络公民”主编许渊臣今晚发表声明，认为文章只是重新刊登了李家姐弟的言论，不足以构成诽谤，因此拒绝道歉，并准备好付出相关的法律代价。

根据许渊臣的声明，他虽然担心李总理向他提出法律诉讼，意味着他必须承担昂贵的律师费，但“愿意为自己的原则付出代价”。

早前报道，“网络公民”（The Online Citizen）是在8月15日发表一篇文章，题为“总理夫人何晶奇怪地分享了一篇与家人断绝关系的文章”（PM Lee's wife, Ho Ching weirdly shares article on cutting ties with family members）。

总理新闻秘书张俪霖星期天（1日）晚上代表李总理向许渊臣发信。信中强调，文章和相关面簿贴文复述了几项对李总理的虚假指控，尤其是声称李总理误导他的父亲，即已故建国总理李光耀，让他以为政府已将李家故居列为古迹。

这些指控是李总理的妹妹李玮玲医生早前提出的。张俪霖在信中重申指控毫无根据，而李总理在弟妹当初提出类似指控，并指责他及政府滥权后，已于2017年7月在国会上给予充分解释。