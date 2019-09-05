三人见义勇为 获颁公众精神奖

（早报讯）三名见义勇为的公众在三起案件中协助警方破案，今午（5日）获裕廊警署颁发公众精神奖（Public Spiritedness Award）。

42岁的吴庆雄5月14日早上730分左右，在武吉班让泽拉邦路第510座组屋成功阻止一名女子自寻短见。他当时在15楼的走廊看到一名女子，而她随后便跨过栏杆。他见状后，不加思索迅速将她救回。

6月29日，王先生在蔡厝港4道第438座组屋底层听到一名女子大声求救，过后便看到一名男子行踪鬼祟往另一方向快步走开。

他于是决定按兵不动，跟着男子回到相信是男子的住家。在警方到场后，也凭着他所提供的线索，迅速破案。

最后，在上个月2日，36岁的洪耀城在裕廊西中2路听到一家商店的警报器响起。他随后发现一名男子从店内逃出，于是立即追上前去，成功将男子制伏，并等待警方到场。

裕廊警署署长德拉佳巴拉助理警察总监受访时表示，三人的行为是公众学习的榜样， 也印证了良好的警民合作关系。

他说：“为有效打击罪案，警方须要公众充当耳目。这些模范公众展现强烈的公民意识与勇气。他们在一宗案件里救了一条生命并在其他案件中协助警方迅速逮捕嫌犯，让事件更快解决。”