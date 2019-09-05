60岁离婚汉持刀 企图抢89岁钱币商

（早报讯）60岁离婚汉称欠2万元，因阿窿上门讨债而丢工作，走投无路下竟假借换钱之名，持美工刀图抢89岁钱币兑换商1万5000元，事迹败露还以刀柄袭对方再逃之夭夭。

这起劫案发生于去年10月20日晚上8时许，地点是克拉码头中央城的一家钱币兑换商，兑换商的1万5000元险些被抢。

被告是60岁的默哈末·哈山（无业），受害者是89岁的兑换商阿米汉加。

案情显示，被告看中涉案店铺位置偏僻、仅一个人打理，事发前一晚从夜市买了一把1元美工刀，于事发晚上7时半返回兑换商处，在附近厕所观察一阵后，上前假意询问1万新元换令吉的兑换率。

得知受害者独自看店后，被告先走开，待对方出了店门，上前将受害者推回店内，再从后裤袋取出美工刀，开口喝令：“我要钱，不要叫”。

受害者吓坏呼救，和被告挣扎间摔倒在地，然后被对方用美工刀刀柄至少两次打到头部和脸部。被告注意到店外有人经过后，才惊慌失措的逃之夭夭，受害者脸上流着血，走出店外求助。

被告在求情书提到，1985年离婚时出现经济困境，向借贷公司和阿窿借钱，岂料债务越滚越多，之前曾迫于无奈而犯案。

他透露2016年出狱后，原想洗心革面，一天打两份工，月薪约2500元。不过，由于阿窿又找上门来，不仅骚扰家人，还到工作处讨债，害他丢了工作，他无力偿还借贷公司的2万元及3000元阿窿债，萌生歪念。

被告今早（9月5日）认罪，法官指他虽年纪大，却向更年迈并处于弱势的受害者下手，决定先看他是否适合接受预防性监禁，择日下判。