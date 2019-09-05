美国加州潜水船大火 旅美狮城男丢命

（早报讯）美国加利福尼亚州一艘潜水船周一（9月2日）发生大火，造成船上33人旅客和一名船员罹难，其中一名死者相信是一名旅居美国超过20年的新加坡人。

意外发生在当地时间周二凌晨3时左右，地点是在美国加利福尼亚州南部圣克鲁斯岛附近海域，事发时船只不知何故突然失火，之后沉没。

据当地媒体报道，船上当时载有33名旅客和六名船员，其中五名船员成功逃生，睡在甲板下船舱内的旅客和一名船员相信已罹难。

《新报》报道，在这起意外当中丧命的33名旅客，当中包括一名旅居美国20多年，46岁新加坡籍科学研究员苏尼星（Sunil Singh Sandhu）。

父亲苏吉星（Sojit Singh, 77岁，退休）受访时说：“当我接获消息后，脑袋顿时一片空白，我还以为是骗局，我的一生就这样没了。”

苏尼星是在圣安德烈初级学院完成A水准后，前往美国田纳西州修读机械工程学，之后在斯坦福大学考取硕士和博士学位，之后留在帕罗奥多担任科学研究员。

外交部在答复媒体询问时说，根据美国当局资料，两名新加坡人名列在失火潜水船的乘客名单中，搜救和辨认受害者的工作正在进行中。

发言人说：“新加坡驻旧金山的领事馆已经和美国当局联系，并已派遣一名官员到现场了解更多详情。”

外交部也说，已经和两名新加坡人的家属联系，并将提供所需的援助。