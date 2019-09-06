指对方过马路疏忽被撞 司机不愿负全责

（早报讯）“绿人”灯亮起时，男子在行人过道过马路遭巴士撞倒，巴士司机反指对方过马路没看车，自己不该负全责。法官指犯法就是犯法，没有受害者承担部分罪责之说。

这起意外，发生在今年2月14日下午1时59分左右，地点在克罗士街和桥南路的交界处。

42岁的周利民当时开着私人巴士，转左要进入桥南路时，没有注意到正在行人过道过马路的塔敏（45岁），结果将他撞倒，还碾过他的右脚。

周利民日前以一项疏忽行为导致他人重伤的罪名被控上法庭。他昨天认罪，控方和被告的代表律师，在庭上针对刑罚做出陈词。

控方认为，被告的罪行严重，对伤者造成严重的伤害，即便伤者过马路当儿“绿人”灯依旧亮着，被告应该注意是否有人过马路，但是他并没有。

主控官指出，根据控方掌握的行车记录器画面，可以看到伤者在过马路，就无缘无故被巴士碾过，很明显的，意外是被告的疏忽行为导致，希望法官判他坐牢两周。

代表律师不认同控方的说法，指根据巴士行车记录器画面，伤者过马路时，没看着前方，也没看巴士，而是转头看另一个方向，认为伤者也有所疏忽，过马路时应注意车子。

他也指出，当时很多人过马路，伤者是最后一个，被告以为所有人已经过完马路，才没注意到姗姗来迟的伤者。

主控官做出辩驳，指过马路的人越多，被告就应该更加注意，更何况他开着大型巴士，体型大小难以相提并论，被告应该负起注意公路安全的责任。

法官同样不认同律师的看法，指出被告犯法，除非情况异常特殊，没有理由让受害者承担被告一部分的罪责。

法官最终同意控方的立场，判被告坐牢两周，并且吊销执照一年。