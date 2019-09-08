淡滨尼首个竣工预购组屋采绿色公园设计概念 将获颁设计奖

（早报讯）淡滨尼北区首个竣工的预购组屋项目Tampines GreenRidges设计团队发挥巧思，在高度不一的组屋之间穿插富层次感，种满植物的各类绿色空间，未来还可直通至区内林荫公园，为居民打造公园般的生活体验。

淡滨尼北的Tampines GreenRidges项目建有1943间三房式至三代同堂单位及租赁单位。该项目深浅不一的青色组屋外墙延伸了整体设计风格要带出的绿意，与周边绿色空间相辅相成。

不管是多层停车场上的绿色社区空间还是类似木头形状的游乐场设施，居民都能在自家门前亲近大自然。倡导公园与绿意的设计概念也让与G8A合作负责该项目的LAUD Architects团队今年将获颁建屋发展局设计奖（住房）。

同样获颁建屋局设计奖（住房）的City Vue@Henderson预购项目设计由Surbana Jurong Consultants Pte Ltd操刀。该项目采纳“多层花园”设计概念，让居民能在接触大自然时也多多在空中花园交流，站上28楼空中天桥更是是将繁华市容尽收眼底。

建屋局今年将颁发27个设计、建筑和工程奖，以表扬杰出的建筑顾问、工程师及建筑承包商。