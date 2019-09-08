哈莉玛总统对菲律宾作国事访问

（早报讯）为庆祝新加坡与菲律宾建交50周年，我国总统哈莉玛今天（9月8日）到菲律宾展开五天国事访问。她将与菲律宾总统杜特尔特会面，通过一系列访问深化新菲之间多层面交流。

这是哈莉玛2017年就职以来首次以总统身份访问菲律宾，也是她任职总统后访问的第二个东南亚国家。

哈莉玛这次访问是应菲律宾总统杜特尔特之邀，杜特尔特曾在2016年12月对新加坡进行国事访问，也分别在2018年4月和11月出席我国主办的第32和33届亚细安峰会及系列会议。

外交部文告说，哈莉玛此行将访问菲律宾首都马尼拉和达沃市（Davao）。她将出席杜特尔特所设的国宴，以及达沃市长莎拉·杜特尔特（Sara Duterte-Carpio）主持的晚餐。哈莉玛也将在第14届菲律宾—新加坡商业理事会会议上发表开场白，并与理事会成员吃午餐。

此外，哈莉玛也将参观菲律宾老鹰和自然研究中心，以及到达沃雅典耀大学（Ateneo de Davao University）东南亚伊斯兰身份与对话研究所（Institute for Islamic Identities and Dialogue in Southeast Asia）与当地青年进行有关促进宗教和谐，加强社会凝聚力的闭门对话会。

哈莉玛出国期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。