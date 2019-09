哈莉玛总统对菲律宾作国事访问

(早报讯)为庆祝新加坡与菲律宾建交50周年,我国总统哈莉玛今天(9月8日)到菲律宾展开五天国事访问。她将与菲律宾总统杜特尔特会面,通过一系列访问深化新菲之间多层面交流。

这是哈莉玛2017年就职以来首次以总统身份访问菲律宾,也是她任职总统后访问的第二个东南亚国家。

哈莉玛这次访问是应菲律宾总统杜特尔特之邀,杜特尔特曾在2016年12月对新加坡进行国事访问,也分别在2018年4月和11月出席我国主办的第32和33届亚细安峰会及系列会议。

外交部文告说,哈莉玛此行将访问菲律宾首都马尼拉和达沃市(Davao)。她将出席杜特尔特所设的国宴,以及达沃市长莎拉·杜特尔特(Sara Duterte-Carpio)主持的晚餐。哈莉玛也将在第14届菲律宾—新加坡商业理事会会议上发表开场白,并与理事会成员吃午餐。

此外,哈莉玛也将参观菲律宾老鹰和自然研究中心,以及到达沃雅典耀大学(Ateneo de Davao University)东南亚伊斯兰身份与对话研究所(Institute for Islamic Identities and Dialogue in Southeast Asia)与当地青年进行有关促进宗教和谐,加强社会凝聚力的闭门对话会。

哈莉玛出国期间,总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。