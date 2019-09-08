杨莉明：国家前进取决于国人如何共同创造未来

（早报讯）新加坡的前进方向，取决于国人如何共同前进，打造能实现所有抱负的未来。

协助管理人口事务的人力部长杨莉明今早（9月8日）出席年度家庭盛会“家庭嘉年华会”（My Family Fiesta），接受媒体访问时指出这点。

随着选举局日前透露，选区范围检讨委员会已在上个月成立，大选步伐也逐渐逼近。杨莉明被问及第四代领导班子如何备战时，直言“言之过早”。

“不过我关心的是，国人对如何共同向前迈进有什么样的想法？我们能怎么打造一个能实现众人抱负的未来？”

其中一个重要环节是年轻家庭。今早由榜鹅战备军协俱乐部主办、支持婚姻与生育的社区运动HeyBaby支持的“家庭嘉年华会”就提供了让年轻家庭促进亲子关系的融洽环境。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财也将在近期宣布加强房屋政策援助的措施。杨莉明说，这些措施加在一起，让年轻家庭感受到社会整体都予以他们支持和鼓励，助他们创造愉快的组织家庭经验。

杨莉明说，第四代领导班子近年通过对话和探讨工作与生活和谐的公民咨询小组，协助国人在工作和生活之间达到平衡。

“这不是由上而下或由下而上的做法，而是让各个利益相关方一起讨论，了解彼此观点，共同制定前进的方向。”

出席今早活动的还有负责白沙—榜鹅集选区事务的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生和国家发展部高级政务次长孙雪玲。