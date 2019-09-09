称为客订购名表 女子转卖骗钱监45个月

（早报讯）谎称替顾客订购八只劳力士名表，女郎私自转卖获利，之后招摇撞骗，前后骗取77万元，今早被判监45个月。

38岁的被告曾淑玲共面对15项欺骗控状，控方以五项提控，余项由法官下判时一并纳入考量。

根据案情，被告去年7月在乌节路的英皇钟表珠宝店，谎称替顾客订购总值39万8071.04元的八只劳力士，指顾客会通过信贷支付。

名表到手后，被告将它们拿到不同当铺套现24万5500元的现金，用来还债和支付个人开销。名表随后由警方搜获，但当铺的损失还没收到赔偿。

同时，被告去年6月至8月间，在珠宝勋章铸造商Royal Insignia工作时，也欺骗执行董事，称顾客急需贷款，导致执行董事八次拨款，骗取高达24万9200元。

此外，友人也在去年托被告买行李箱，把信用卡交给她，被告却拿卡到常光顾的夜店还债。

根据记录，被告赊账数额达12万3900元，被告利用友人的信用卡一次付清。

被告三度欺骗，共有77万1171.04元入袋，但她事后都没有做出任何赔偿。

控方指被告在4个月内行骗，获得的数额庞大，不能当成初犯，盼法官判她入狱45至48个月。

法官今早（9月9日）同意控方说辞，判被告监禁45个月。（人名译音）