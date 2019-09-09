牛车水逆行马赛地女司机被捕

（早报讯）星期五晚上在牛车水克罗士街上段往桥南路方向逆向行驶的32岁马赛地女司机已被捕。

网上近日疯传三则视频，指一名开着黑色马赛地的长发女子，不知何故把车子开上行人道，随后下车走向一名红衣男子，推开男子并作势要打人。

女子似乎在发现有人拍视频后走回车上，但却逆向行驶在克罗士街上段，相信至少逆向行驶数百米。

警方受询时说，9月6日晚上10时24分接获通知，一辆轿车危险地行驶在克罗士街上段，无人在事故中受伤。一名32岁的女子因危险驾驶遭警方逮捕并暂时吊销驾照。

案件仍在调查中。