新加坡理工大学榜鹅新校舍今天动土

（早报讯）首个坐落在濒水区、标榜为“公园里的校园”大学——新加坡理工大学在榜鹅的校舍于2023年竣工后，可容纳约1万2000名学生，比它目前分布在各个校舍能容纳的总人数多一倍。届时，学生与教员能通过毗邻的裕廊集团商业园与企业协作，实践并开发新产品和技术。

位于榜鹅数码园区的新工大校舍将在今早（9月10日）举行动土仪式。在科尼岛对岸、总面积约9公顷的校园旨在保留绿意盎然环境，并开放公共空间给民众使用。一些设施包括集零售与餐饮场所的校园林荫道（Campus Boulevard）；由旧榜鹅路改为的1.3公里长“榜鹅绿廊”（Heritage Trail）走道，方便居民从榜鹅水道公园通往榜鹅滨水步道公园连道。

主打应用型教育的新工大将在榜鹅打造“实践实验室”（Living Lab），利用它在数码园区的优势与企业合作，让学生有实际的学习体验，参与研究。例如，它去年同新能源集团签署合作协议，将成为东南亚首个有微电网的学府，建筑天台装有光伏太阳能板。师生可在校园参与研究，协助我国开发可持续能源。大学和数码园区也会采用区域冷却系统、共用停车场等，提倡节能生活。大学以及裕廊集团商业园因此也有一些共通的连道、共享空间来促进交流。大学内也有一座“孵化中心”让起步企业和公司进驻，增进同学府的协作。

李显龙总理、教育部长王乙康、负责白沙－榜鹅集选区基层事务的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤与政要等会出席在榜鹅海岸路的动土仪式。

校园两块地段的发展与设计分别由WOHA和雅思柏设计事务所（RSP Architects Planners & Engineers）负责，建筑工程耗资超过10亿元。

榜鹅数码园区的工程即将动土，商业园首批大厦和新的榜鹅岸地铁站料在2023年竣工。地铁站坐落在新工大和裕廊集团商业园内。

新工大校长陈添顺教授指出，新校舍位于榜鹅数码园区，这将有助于开拓学术界和企业的协作机会，测试创新点子。

成立10年的新工大于2014年升格为公立大学，校方预计到了稳健阶段，每年有超过3000名新生。新工大目前有9000多名校友。今年有8000多名学生，包括约2700名新生。目前，除了杜佛路的主要校舍，它的另五个校舍分布在各个理工院。