义顺综合交通中心外 今早情况改善

（早报讯）义顺综合交通中心外的首个工作日，出现巴士排长龙拥堵状况，陆交局表示，将与SMRT合作调整运作。

《新明日报》昨日（9月9日）报道，义顺综合交通中心启用第二天便出现拥堵的情况，在繁忙时段，20多辆巴士在站外形成150米长车龙等待入站，导致许多乘客上班通勤受影响，比平时多花20分钟。

记者今早8时再次走访交通中心，虽是早上高峰时段，但拥堵情况已改善。

陆交局答复《新明日报》询问时指出，启用交通中心前便已采取一系列措施缓解拥堵情况，包括拓宽道路、测试交通灯频率与测试行进路线等。

此外，当局也特地选在乘客量相对较少、交通情况和缓的学校假期期间启用新中心，尽量减少对乘客造成的不便，吁请乘客谅解并给予巴士业者一点时间习惯新环境。

负责管理交通中心的SMRT陆地服务主席陈健雄则表示，目前与陆交局密切合作，解决堵塞问题，公司接下来也会继续向陆交局咨询，调整站外的交通灯频率，并加派人手，为乘客提供安全舒适的行程。

议员表关注

义顺议员纷纷表示关注。

义顺集选区议员费绍尔表示，义顺综合交通中心在启用初期可能会出现一些问题，陆交局和SMRT正与社区和基层组织合作，以解决有关问题。

费绍尔也感谢乘客向当局反映情况，并给予谅解。

另外，议员黄国光昨天也在社交媒体提醒居民，有多辆巴士出现更动。