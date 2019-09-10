政府放宽新组屋买家收入顶限和津贴资格

（早报讯）明天（11日）起，平均家庭月入高达1万4000元的家庭可申请购买新的组屋。而且，只要家庭月入不超过9000元，即便购买的是成熟组屋区的五房式或更大单位，也能享有最高达8万元的购屋津贴。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天在建屋发展局奖项颁奖礼上致辞时，宣布了政府接下来将如何透过放宽收入条例与新津贴制度进一步协助不同群体的国人一圆拥屋梦。

除了将购买新组屋的家庭月入顶限调高2000元，至1万4000元，购买新组屋的单身者月入顶限也将上调1000元，至7000元。购买执行共管公寓的家庭月入顶限则上调2000元，放宽至1万6000元。

另一方面，国家发展部和建屋局也将从明天起联手推出额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant，简称EHG），取代原有的额外公积金购屋津贴（Additional CPF Housing Grant，简称AHG）和特别公积金购屋津贴（Special CPF Housing Grant，简称SHG）。

为了让更多人可以享有EHG津贴，政府将津贴的家庭收入要求顶限提高到9000元。此外，购买任何房型与组屋区新组屋的首次购屋家庭都能获EHG，津贴额视家庭月入而定。

除了新组屋，政府也放宽了购买转售组屋的首次购屋家庭收入资格。只要家庭月入顶限不超过9000元，选择购买转售组屋的首次购屋家庭能享有最多达8万元的EHG。另外，5万元公积金购屋津贴的家庭月入顶限也将放宽至1万4000元，让更多转售组屋买家受惠。

此外，在购买转售组屋时，所获EHG也会与单位的剩余屋契挂钩。购买剩余屋契至少能让自己住到95岁的买家将能获全额EHG。若无法符合这项条件，所获的EHG将按比例计算（pro-rated）。