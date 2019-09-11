建屋局推出3373个预购组屋单位

（早报讯）建屋发展局推出3373个预购组屋单位供申购，其中，位于成熟组屋区的Tampines Greenglen预料会成为本轮组屋销售活动中最受欢迎的项目，四房式和五房式单位分别从26万7000元和38万8000元起跳。

根据建屋局今早发布的文告，本轮销售活动中推出的预购组屋单位分布在淡滨尼和榜鹅，房型涵盖二房式灵活至五房式单位。

淡滨尼的Tampines Greenglen项目将推出330个四房式单位和319个五房式单位。四房式单位扣除购屋津贴后，售价从26万7000元起跳，五房式单位则从38万8000元起跳。

榜鹅则推出两个项目，其中以二房式灵活单位的供应量最大，有1260个单位，四房式单位则紧随其后，有872个单位。四房式单位扣除购屋津贴后，售价从22万7000元起跳。

本轮销售活动中，申购新组屋的家庭月入顶限已上调2000元，至1万4000元。买家无论地区或房型，都可获得最多达8万元的额外安居津贴。

除了预购组屋单位，建屋局本月也配合剩余组屋再销售活动，推出716个剩余组屋供申购。

这些剩余组屋包括268个二房式灵活单位、202个三房式单位、90个四房式单位、49个五房式单位、104个三代同堂单位和3个公寓式组屋。这批组屋当中，有约12%已建成，其余仍在兴建中。

有兴趣购屋的公众可从即日起至下周二（17日）上建屋局网站进行申购。公众也可上建屋局网站查询组屋售价和地点详情。

申请者只能选择透过组屋销售活动申请预购组屋或透过ROF申请剩余组屋，不能两种组屋都申请。