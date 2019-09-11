关税局破获3400余条漏税香烟

（早报讯）不法之徒将3400余条漏税香烟藏在电缆线轴中，逃税金额超过31万2000元，被新加坡关税局破获，三名马来西亚籍男子被捕。

根据关税局今早发出的文告，该局怀疑有人在甘巴士弯一栋商业大楼中的货仓单位进行非法香烟活动，关税局人员于本月6日晚上在该处展开监控行动。

行动期间，两名男子利用托盘搬运车将10个大型电缆线轴，从上下货区搬入单位里。另一名男子不久后也进入该单位。

关税局人员入内后发现，这些男子取出暗藏在电缆线轴中的漏税香烟，并将香烟装在帆布袋里。

该局在行动中起获3409条漏税香烟，所逃关税和消费税分别约为29万1120元及2万1460元。

被捕的三名马国籍男子介于23岁至51岁，于本月7日在法庭面控，三人还押一周以做进一步调查。

关税局提醒，凡购买、售卖、运送、贮藏、拥有或涉及漏税烟，均触犯关税法令和消费税法令。违例者可被罚款，最高罚款额是逃税额的40倍；或坐牢最长六年，或两者兼施。用于犯罪的车辆，也可能被没收。

公众可拨打关税局热线1800-2330000、电邮customs_intelligence@customs.gov.sg，或使用Customs@SG手机应用，举报任何走私或漏税行为。