退休德士司机被撞倒卷入车底　送院抢救不果

（早报讯）77岁退休德士司机周末傍晚和家人逛街，却在商场前的路口被德士撞倒，整个人卷进车底。肇事司机撞人后浑然不知，继续向前行，直到儿子怒拍德士，肇事司机才紧急刹车。

退休德士司机事后紧急送院，最终因失血过多心脏衰竭而过世，家人呼吁目击者出面协助警方调查。

车祸发生在上周六（7日）傍晚7时35分，地点在亚历山大路宜家分店出入口处的路口，死者是77岁的退休黄顶德士司机胡亚礼。

死者遗孀林金叶（76岁）昨天在灵堂告诉本报，事发前，他们刚和女儿一家人吃过晚饭，然后搭巴士要逛宜家。

她描述：“当时很多人过马路，儿子走前面，我走中间，丈夫则在后面。”

就在此时，一辆银色德士突然从宜家的下车点驶出，准备进入大路，结果不知何故一头撞向胡亚礼，将他卷入车底。

林金叶说：“我们听到巨响，回头就看到他困在车底，德士司机好像没有察觉，儿子于是上前拍打车身叫德士后退，司机这时才发现撞到人。”

好心路人随后呼召救护车，胡亚礼身体受到重创，严重内出血，抵院后马上动紧急手术。

林金叶说：“第一次手术后情况良好，医生叫我们回家休息，没想到刚到家，医院就来电说他再次内出血，情况恶化，须接连再动两次手术。”

胡亚礼最终在隔天凌晨3时左右，也就是案发大约7小时后，因为失血过多心脏衰竭而过世。

警方在受询时证实接获这起报案，调查正在进行中。

林金叶呼吁：“当时他身后应该还有很多人，但目前没有人出面助查，希望目击者能和警方联系，协助还原事件真相。”