电动踏板车与罗厘争道 司机狠揍骑士监30天

（早报讯）电动踏板车骑士载稚女下课，与罗厘司机抢路，遭殴打四拳，吓得女儿当场嚎啕大哭。

这起案件发生在2017年4月10日下午3时45分，地点在蔡厝港路的交界处，31岁苏克（Muhammad Syukor Bin Roslan）骑着电动踏板车，接女儿下课。当他打算过马路时，发现一辆罗厘正从德惠巷转入蔡厝港路，苏克停下电动踏板车，举手示意罗厘让路。

苏克表示看见罗厘减速后，认为对方有意让路，便加速前行，怎知罗厘也同时加速。

为了避免相撞，两人紧急刹车，52岁的司机陈国庆事后立即下车与苏克争执。

苏克反问对方，自己载着女儿，陈国庆为什么不让路，陈国庆默不吭声，忽然往苏克的脸部狠狠揍了4拳。苏克女儿吓坏了，在路中央嚎啕大哭，路人目睹事发过程后，拨电报警。

怎料，陈国庆还不解气，拿起苏克的电动踏板车往地上猛摔，造成300元的损失。

苏克事发后在蔡厝港综合诊疗所求医时，表示额头及左脸颊疼痛。

陈国庆昨日面对一项恶作剧和一项蓄意伤人的控状，控方指出争执由他一手挑起，不仅众目睽睽之下殴打苏克，还摔烂电动踏板车，简直是流氓行为。

控方表示被告作为成人，应该克制情绪，而不是肆意宣泄，要求法官至少判他5周监禁，制止类似路霸事件上演。

代表律师求情时说，被告事后向苏克女儿道歉，展现悔过之意，希望法官网开一面，法官最终判他入狱30天。（人名译音）