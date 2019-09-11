F1大奖赛期间 公共交通服务延长

（早报讯）新加坡世界一级方程式（F1）大奖赛举行期间，地铁和部分巴士服务时间将延长，方便乘搭公共交通的公众。

根据SMRT文告，本月20日（星期五）至22日（星期天），南北、东西和环线这三条地铁线的服务时间将延长。

在20日和21日，最后一班从政府大厦地铁站前往裕廊东和滨海南码头站的南北线列车，以及前往巴西立和大士连路站的东西线列车，将延迟至午夜零时30分离站。上述末班列车在22日的离站时间延迟至午夜零时45分。

最后一班从多美歌地铁站和港湾站出发的环线列车，在20日和21日的离站时间分别延迟至晚上11时55分和晚上11时30分，22日的离站时间则为午夜零时10分和晚上11时46分。

SMRT巴士路线300、301、302、307、901、911、912、913和859A将延长服务，更多详情可参阅SMRT网站。

此外，SMRT德士也将在大奖赛举办的周末部分时间，于特定德士站和酒店车道，如新达城第一到第五大厦、新达城新加坡会议与展览中心、美年广场、新加坡康莱德酒店、泛太平洋酒店等地，征收五元地点附加费。

新捷运的东北线和滨海市区线服务，在20日和21日也会延迟约半小时，最后一班从港湾地铁站出发的东北线列车，离站时间是午夜零时30分。最后一班从武吉班让地铁站出发的滨海市区线，离站时间是午夜零时03分。

在本月23日，东北线和滨海市区线服务则会延迟约45分钟。

榜鹅和盛港轻轨列车也会相应地延长服务时间。

新捷运的九条巴士路线181、222、225G、243G、261、262、265、804和812的服务时间也会延长。