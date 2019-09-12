国大与南大首次双双登上《泰晤士高等教育特辑》全球大学排行榜前50强

（早报讯）新加坡国立大学在《泰晤士高等教育特辑》最新公布的全球大学排行榜滑落两个名次，排全球第25，退居亚洲第三；南洋理工大学则晋升三个名次，排名全球第48。这也是国大和南大首次双双登上这项全球大学排名前50强。

《泰晤士高等教育特辑》（Times Higher Education，简称THE）今天公布2020年全球大学排行榜。

中国顶尖学府在此次排名中表现强劲。清华大学尽管滑落一个名次，排名全球第23，但仍蝉联亚洲第一；北京大学跃升七个名次，排名第24，取代国大“亚洲老二”的位置。

国大曾在THE的2016年至2018年全球大学排行榜中三次高居亚洲第一，这个位置在去年公布的2019年排行榜中被清华大学取代，如今它又从亚洲第二滑落至第三。THE排行榜编辑博斯威尔（Ellie Bothwell）说，新加坡依旧能在国际高等教育领域中同其他大国较量。“一个小国能够有两所大学登上全球大学排行榜前50强，是一项超凡的成绩。然而，国大此次滑落至亚洲第三，显示即使是为大学做出大量投资的新加坡，也难以抵御中国学府的崛起。”

THE在文告中指出，两所新加坡大学在国际视野指标皆取得高分，而国大和南大分别在研究环境和研究影响力方面表现优越。

博斯威尔也说，新加坡有条件能继续在竞争激烈的国际高等教育领域中取得优异表现，但必须愿意做出必要的投资，以及同国际学府展开战略合作。