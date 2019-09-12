乘客搭巴士突倒下 阿兵哥迅速施救获赞

（早报讯）男乘客“啊”一声后突然倒下，阿兵哥急忙上前检查，确保仍有气息与脉搏，见男乘客口吐白沫还不断尝试掰开他的口。阿兵哥的快速反应，得到巴士上乘客的赞扬。

读者林文生（64岁，退休人士）昨天（9月11日）致电《联合晚报》，希望表扬一名阿兵哥，指他反应迅速，拯救一名在巴士上倒下的男子。林文生说，他当时乘搭241号巴士，大约11时30分左右，一名年轻男子在裕廊西63街上了巴士，走向后方途中却突然喊了一声倒下。

阿兵哥急忙上前扶着倒下的男子，缓缓将他放平在地上，并开始检查脉搏与气息，不断与男子对话，确保他清醒。

根据林文生传来的视频可见，倒下的男子脸色惨白，虽然瞪大着双眼，但双眼无神，看起来全身无力，对阿兵哥的问话毫无反应。

阿兵哥非常淡定，检查男子的当儿也询问其他乘客是否已叫救护车，再三确保救护车在路上，同时确保男子清醒。阿兵哥不断尝试掰开男子的嘴，而男子看似开始咬牙，还一度昏睡过去，但阿兵哥不断摇醒他。

林文生说，男子上车时手中拿着一个塑料袋和一双筷子，阿兵哥便拿起筷子让男子咬着，避免他在挣扎过程中咬到舌头。

民防人员受询时说，昨天上午11时40分左右接获公众求助来电，指裕廊西63街需要医护人员的帮助。一名公众随后送往黄廷方综合医院接受诊治。