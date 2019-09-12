首八个月有90起网购诈骗案 所涉金额逾10万元

（早报讯）警方今年首八个月接到至少90起以网购平台名义行骗的报案，所涉金额至少10万7000元。

警方今天（9月12日）发文告说，他们在今年1月至8月间接到至少90起冒充Lazada和Shopee网购平台名义举办幸运抽奖的诈骗报案。

骗子会冒充受害人的面簿和Instagram朋友或追踪者，向受害人索取联络号码和信用卡或转账卡的照片，以“帮忙”受害人参加由上述两个网购平台举办的“幸运抽奖”。骗子过后也会要求受害人提供在手机所收到的一次性密码（One-Time Password，简称OTP）。

受害人之后发现银行帐号多了一些未经授权的交易后，才知道自己受骗了。警方已证实，Lazada和Shopee并未举办任何以上述形式举办的抽奖活动。

此外，骗子也会在面簿冒充受害人的朋友，并索取手机号码及Grab应用的一次性密码。当受害人提供六位数的Grab一次性密码后，就无法登陆自己的Grab账号。骗子之后会利用账号，购买Razer Gold游戏代币。

警方吁请公众“别冲动”“别信”及“别给”，并将上述信息分享给亲友，避免他们成为下一个受害者。

公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网提供线索。欲获取最新的反诈骗知识，公众可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网了解如何防范诈骗。