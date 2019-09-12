【独家】Grab本月底起收紧司机奖励金制度

（早报讯）私召车业者Grab将收紧司机的奖励金制度，但与此同时，它也将在几个月内推出更多让司机提高收入的服务。

Grab今天（9月12日）傍晚发信通知旗下所有司机最新的奖励金制度调整。

从本月30日起，Grab将取消现有的保障司机收入的计划，原有的奖励金积分方式也将收紧。

例如：私召车司机现在每完成一趟车程就能得到一分，以后在非繁忙时段，司机若接载的不是GrabShare车程，就无法得到积分；平日和周末繁忙时段载客的积分也将减少。

但要获得奖励金的最低积分要求则下降，例如目前处于Emerald级别的司机，得累积至少130分，之后每一分可获4角奖励金，以后只要累积至少55分就可获4角奖励金。

Grab新加坡业务总经理余伟腾接受《联合早报》专访时透露，旗下有少过一半的司机是有领取奖励金的，司机的大部分收入都是靠接载乘客直接赚取车费。

为了照顾到更多司机的需求，公司因此决定把资源投入在开辟其他新服务方面，让司机可以有更多提高收入的机会。

这包括推出“包车”（Hire）和预先订车（Scheduled Rides）等服务，前者可让乘客包下私召车2到4个小时，后者则可让乘客在最多七天前预先订车。