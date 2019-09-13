幼儿培育辅助计划月入顶限调高 让更多弱势孩童受益

（早报讯）幼儿培育辅助计划的月入顶限明年4月起将从1900元调高至2500元，幼儿培育署同时也会通过加强和医院合作，鼓励更多符合资格的孕妇在产前阶段参与计划等措施，在未来三年让多5000名弱势孩童受惠。

社会及家庭发展部长李智陞今早（9月12日）在学前教育研讨会上宣布这项消息。

自2016年试行的幼儿培育辅助计划（KidSTART），目前协助来自弱势家庭的1000名孩童，为家长提供孩童发展、营养等各方面的建议与援助。李显龙总理上个月在群众大会上宣布扩大计划，让更多弱势孩童受惠。

李智陞勾勒幼儿培育署将透过四大措施，以落实让计划进一步扩大的目标。

将计划收入顶限从1900元调高至2500元，让更多孩童和家庭受益。

把计划推广到更多地点，特别是设有社区联系站（ComLink）的租赁组屋，如马西岭和景万岸－菜市。

与竹脚妇幼医院和国大医院合作，鼓励孕妇在产前阶段接受计划援助

扩大同社区伙伴的合作，如社会服务机构、学前教育中心，以及可协助提升学前教育和社工培训的淡马锡基金和新跃社科大学。

李智陞也宣布成立“与KidSTART一同成长“计划，鼓励企业和热心人士参与计划，为弱势孩童提供扶持。

此外，幼儿培育署下来几个月分别会在武吉巴督和裕廊西组屋区启动试验计划，探讨如何让组屋区幼儿园更好地利用现有空间，加强孩童的户外学习体验。