武吉知马第一分水渠改善工程竣工

（早报讯）耗资3亿元的武吉知马第一分水渠改善工程今天正式竣工。而衔接工程北端的武吉知马主水渠下月起将进行扩建，包括垫高沿线部分路段，有望一改该地区屡遭水患冲击的历史。

环境及水源部长马善高今天下午为工程主持竣工仪式时说：“武吉知马第一分水渠改善工程成为公用局迄今为止最昂贵，最复杂的沟渠提升项目之一。不过这是一项重要且必要的投资。”

武吉知马第一分水渠改善工程长3.2公里，计划早在2008年提出，分三阶段进行。

武吉知马水渠的雨水分流进第一分水渠后，流到乌鲁班丹河（Sungei Ulu Pandan），最终注入西部的班丹蓄水池。由于工程复杂，最终花了七年才完工。

武吉知马射靶场路（Rifle Range Road）到惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）一段900米长的水渠下月起将拓宽与加深一到两米。瑞士俱乐部路（Swiss Club Road）到美柏道（Maple Avenue）之间长约300米的武吉知马路和杜尼安路双向路段则垫高至少20公分。施工期间虽有交通改道，但会保持双向各有三车道通行。工程合约价值5320万元，预计2 023年完工。