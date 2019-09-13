助老板骗劳发局逾6万 女助理愧疚当“卧底” 坐牢12周

（早报讯）美容公司女行政助理协助老板骗劳动力发展局逾6万元，因愧疚告密，当了近5个月“卧底”搜证，助当局揭发此案，今早被判坐牢12周。

42岁的被告刘嫔玲案发时在美容公司集团Derma Flora担任行政助理。她共面对27项包括欺骗、伪造文书和14抵触滥用电脑和网络安全法令的控状，指她在2011年12月至2013年7月，被集团董事长刘梅英（55岁）指示伪造课程出席名单，骗取劳动力发展局分发6万4356元的培训津贴。

根据案情，Derma Flora集团旗下的培训学院Derma Flora Beauty Academy和售卖美容产品的Derma Flora Beauty获SkillsConnect批准，可提供美容相关的课程，并申请津贴。

公司若想申请津贴需符合三个条件，学员需是公司职员、公司要承担课程所有费用以及学员必须出席75％的课程。

案发时，刘梅英指示被告提交假资料，谎称学员皆是公司员工，拥有75％的出席率。

2013年7月，劳动力发展局针对公司展开审计，被告隔月通知当局，揭露公司提交伪造的出席名单，并成为当局的“眼线”长达5个月，提供相关文件与资料，直到12月辞职。

法官今早下判时，指被告在雇主指示下犯罪，没从中获利，但被告曾在2000年因偷窃被判坐牢3个月，考虑所有因素后，判被告坐牢12周。（人名译音）