裕廊创新区将创造9万5000个新工作岗位

（早报讯）裕廊创新区发展总蓝图今早（9月14日）出炉，意在将裕廊西打造为我国先进制造业的中心，融入自动化技术、人工智能、数据分析等尖端科技，并创造9万5000个新的工作岗位。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今早为裕廊创新区发展总蓝图展览主持推介仪式。

也是裕廊集选区议员的他致辞时说，由裕廊集团策划和开发的裕廊创新区，日后将成为我国先进制造业的中心，而这是个重要的经济增长领域。

裕廊创新区占地600公顷，将集学习、研究、创新和生产活动于一体。整个园区在20年内分阶段发展，第一期工程预计在2022年完成。

尚达曼说：“这实际上是个非常重要的发展总蓝图，不仅是对于裕廊，也是对于整个新加坡而言，它标志着我国先进制造业发展的下一个阶段。”

他也指出，创新精神将构成园区的DNA。这不仅是就企业类型或科技类型而言，更重要的是，所创造的工作类型必须反映这个精神。

“我们预计将创造9万5000个工作岗位，这些新工作岗将位于干净先进的设施内，并提供非常好的职业前景。”

裕廊集团与新加坡理工学院今早也签署谅解备忘录，以推动工业4.0的转型。双方将集合行业和学术资源与专业知识，提升对于先进制造概念和科技的认识。

新加坡理工学院也将利用校园内的智能设施，为企业开发和提供技术解决方案，及协助培训其员工，以便他们掌握更精深的技能。与此同时，新加坡理工学院的约400名学生，未来三年也将有机会到裕廊创新区内的企业实习。