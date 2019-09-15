米其林推荐椰浆饭餐馆 40岁老板去世

（早报讯）列入米其林推荐名单的本地餐馆椰子俱乐部40岁老板李英士英年早逝，他生前对员工如家人，餐馆在他过世后暂停营业四日。

位于安祥山的著名椰浆饭椰子俱乐部（The Coconut Club）老板兼主厨李英士是在上周四（12日）于家中过世，得年40岁，他的遗体已在昨天傍晚火化。

根据餐馆的面簿网页，餐馆从9月13日至16日暂停营业，直到周二（17日）才恢复营业，并对所造成的不便表示歉意。

李英士的灵堂设在武吉知马住家内，记者日前走访时，家人拒绝受访，也不愿透露李英士的死因。

他是在2016年和伙伴创办椰子俱乐部，他之前受访时说，自己原本专研西餐，2014年到马来西亚出席椰浆饭大会后，才发现看似普通的椰浆饭的美味。

回国后，他便开始研究如何烹调美味的椰浆饭，终于做出自己也满意的这道美食，并且开办餐馆分享美味。

在许多员工眼中，李英士是一名非常善解人意的老板，视员工为自己的家人。

餐馆的一名陈姓兼职工（21岁）说：“我在面试时，他就强调餐馆的每一员都是他的家人，他对亲情的重视深深感动我，对我来说是我们大家的榜样。”

全职员工米歇尔·保罗（29岁）则表示，她是单亲妈妈，经常在生活上碰到问题，但李英士总是会努力慰问，并且耐心地开导她。

椰子俱乐部姐妹餐厅“杨桃巨星”的厨师纳兹林（27岁）则说：“我当时失恋，工作表现欠佳，他不但没解雇我，还自费送我去治疗，对此我很感激。”

餐馆在开业两个月内，就因李显龙总理带菲律宾总统杜特尔特上门光顾而名声大噪，并在不到两年就登上米其林必比登（Bib Gourmand）推介名单。

2016年菲律宾总统杜特尔特访新时，李显龙总理安排和他到椰子俱乐部用午餐，品尝椰浆饭、乌打和甜品煎蕊等美食。

李英士当时受访时说，餐馆两个月前才开张，一周前接获总理公署的询问，商量在餐馆接待外宾，虽然感到讶异但也欣然接受。

杜特尔特到访后，也连带提高了餐馆在菲律宾群体中的知名度，不少人上门用餐后，还要求打包，让李英士非常开心。

去年共有17家食肆新登米其林必比登（Bib Gourmand）推介名单，其中包括椰子俱乐部。餐馆自制的参峇酱尤其大受好评，每两天都要消耗达50公斤。