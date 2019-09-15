先得坊美罗将结束营业

（早报讯）先得坊（The Centrepoint）美罗（Metro）将在9月29日结束营业，公众趁着周末纷纷前往，有人依依不舍，有人要买打折好料。

《新明日报》记者走访先得坊美罗，受访公众陈先生（24岁）表示，“人总是在要在失去的那一刻才发现它的价值，所以我会非常怀念”。

顾客方先生（33岁）则表示，到美罗是因为刚好在附近又看到大减价，否则平时都不会去。“年轻人都去比较受欢迎的广场，例如爱雍·乌节或义安城”。

今午（9月15日）许多顾客涌往先得坊，有公众表示由于自己在附近工作，常到美罗购物，未来就得去到百利宫了。也有受访职员表示，其实不舍得离开先得坊。

法国大型连锁运动用品店迪卡侬（Decathlon）将入驻乌节路先得坊（The Centrepoint），取代美罗成为新的旗舰店，迪卡侬料明年上半年开业。

美罗百货的店面目前占据六层楼，但发言人没透露，迪卡侬将占据多少面积，或是否还有其他的新租户入驻。

迪卡侬是世界最大的运动用品零售店，在本地已有六个店面。它于2016年在勿洛开设本地首个店面，另五个店面位于诺维娜、荷兰村、城市广场（City Square Mall）、裕群和加冷。

拥有35年历史的先得坊在2016年耗资5000万元翻新，却因为顾客减少，无法避免大批零售租户撤离的局面。

继时代书局（Times Bookstore）、添宝珠宝行、翡翠小厨等宣布撤离后，旗舰店美罗也宣布撤离。