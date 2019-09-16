“雨树富婆”豪宅4700万减价卖出

（早报讯）“雨树富婆”同意以4700万脱手豪宅，比最初叫价的5200万元低。

《新明日报》此前报道，“雨树富婆”徐嘉仪（73岁，建筑设计事务所创办人）于2015年2月17日，在爱士特山（Astrid Hill）的豪宅住家，因不满邻居请园艺师来修剪她的80年老雨树而擅闯邻居家，夺走吊车钥匙，导致修树工人悬挂高空逾一小时。隔年6月29日，她开着法拉利，在乌节路挡住一辆旅行巴士，破口大骂骚扰司机。2017年2月1日凌晨，她在君悦酒店外被发现酒驾，但拒绝接受酒测。

徐嘉仪因刑事擅闯、非法禁锢、鲁莽行为、抵触防止骚扰法令及抵触交通法令等罪名被控上庭，她最后被判服刑6周。

根据《海峡时报》报道，徐嘉仪位于爱士特山的豪宅已找到买家，她在本月7日同意以4700万元的价格出售，比原本的叫价5200万元低。

据悉，买家是一名住在Chatsworth Park Good Class Bungalow洋房区的低调本地人。

预计转手的这座单层豪宅，占地约2万6983平方尺，还有一个游泳池，外墙近期已重新粉刷。

根据资料显示，由于交易尚未完成，豪宅仍在徐嘉仪和一名男子的名下。

邻居透露，徐嘉仪出狱后已不再住这里。

记者今早（9月16日）走访时，一名不愿具名的男邻居透露，她不友善，我们不想跟她来往，现在搬走了对大家都好。