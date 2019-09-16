空污指数不高仍闻刺鼻气味？环境局面簿解惑

（早报讯）国家环境局网站显示，我国今天（9月16日）的烟霾情况进一步改善，截至早上10时，全岛五处的24小时空气污染指数介于77点至86点，处于“中等水平”。

其中，西部最高，达到86点，其次是南部地区，为83点，中部地区是79点，而北部和东部地区则是相对较低的77点。这五个区域的一小时PM2.5指数介于每立方米17微克至24微克，处于正常水平。

不少公众对空气污染指数不高却依然能闻到刺鼻气味而感到困惑，环境局对此在面簿上发文解释说，这可能是由于植物和泥炭被烧，产生复杂气体混合物所引起的气味。

当局表示，空气中的气味通常伴随着空气污染指数和PM2.5浓度的增加，但也有特殊情况。比如影响新加坡的跨国烟霾主要是因邻国地区燃烧森林和泥炭所致，除了产生烟霾颗粒外，植被和泥炭也会产生复杂的气体混合物，从而产生刺鼻的燃烧气味。

能见度不能被当成 判断空气污染指标

能见度也不能被当成判断空气污染的指标。环境局解释，影响能见度的一个重要因素是空气中的水蒸气，水滴散射光线，能导致能见度降低。此外，空气中的某些污染颗粒吸引水分子与之相互碰撞，从而导致更大程度的散射光。因此，烟霾日若恰逢下雨，能见度就会变得很低，且持续时间较长。

同时，夜晚的烧焦气味会比白天强烈，原因是晚上风力较弱，空气中的污染颗粒不会像白天那样迅速分散。夜间温度较低也会限制污染物向上扩散。当风速加快时，气味通常就会消失。