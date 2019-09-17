铁锅尸骸案女童已死五年 父母被控谋杀

（早报讯）可怜两岁半女童被杀五年后才被发现，父母今早双双被控谋杀，罪成将可被判死刑。

铁锅烧尸案已破，锅内尸骸原来是一名两岁半的女童，她的亲生父母今天（9月17日）在谋杀罪名下被控。

控状显示，他们涉嫌于2014年3月在振瑞路（Chin Swee Road）第52座组屋八楼的一个单位里谋杀女童。因为有禁制令，媒体不可报道父母的姓名。这意味，女童早在2014年3月就已过世，但她的尸骸今年9月才被发现。

根据警方早前发的文告，警方是在9月10日晚上8时30分接到振瑞路第52座组屋的一起非自然死亡命案。当晚警方在八楼的一个单位内找到装有尸骸的铁锅。

起初以为尸骸是一个胚胎，警方如今证实死者是一名两岁半的女童，而涉案凶手竟然是女童的亲生父母。

女童的父母今早在国家法院面控后，法官下令还押于中央警署，期间可带出协助调查。案展9月24日再度过堂。

两人触犯的是刑事法典第302（2）节的谋杀条文，罪成可被判死刑，或终身监禁加鞭刑。

另外，女童的母亲已在今年9月9日因毒品等案被判坐牢五年两个月，她早在去年6月6日就被还押。女童的父亲则同样面对一些毒品相关控状，案件目前仍在审前会议阶段，他从去年6月20日起就被还押至今。