印制伪钞赚钱 男子判监五年三个月

（早报讯）“害死”好友打击太大而自甘堕落，过后还爱错了“坏女人”，男子称遭他爱慕的女人怂恿他假造伪钞赚钱，今早被判坐牢五年三个月。

今年23岁的被告黄家俊（译音）面对10项罪名，指他去年2月在家中印制了价值2300元的假钞，面额从50元到1000元。

根据案情，他一部分的假钞成功用来骗便利商店，但后来被店员发现，警方调阅闭路电视确认他身份后上门逮人。

他昨天（9月16日）认罪后，代表律师求情说，被告承认自己的行为非常愚蠢，但是情有可原，声称有人怂恿他才会犯案。

被告在庭上对法官说，他的好友前年乘搭优步丧命后，一直感到非常自责，认为自己害了她。

“她那天约我出门，但我拒绝了她。她只好和弟媳一起出门，结果两人遇上了车祸，而她因此丧命。我一直在想，如果我当天和她一起出门，可能她现在还活着。”

他声称因此而自甘堕落，甚至起了不想活下去的念头。他的人生跌入谷底，还患上忧郁症，没有遇上“贵人”，却结交了一群“损友”。

律师说，被告疯狂爱上了“损友”中的其中一名女子，当时甚至肯为她做出任何事情。女子明知道伪造假钞犯法，却不断鼓励被告那么做。

根据两人的聊天记录，被告说自己成功花掉印制假钞后，答应会让女生“好吃好睡”。

律师请求法官从轻发落，判被告坐牢四年半就好。

控方不认同律师的看法，希望法官判他坐牢至少六年三个月。

法官最终判他坐牢五年三个月，并且在下判时表示，被告有非常支持他的亲人，希望他能够出狱后改过自新。