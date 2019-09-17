动膝关节置换手术 老妇六天后过世

（早报讯）78岁老妇进行全膝关节置换手术，不料出现并发症，导致左脚需截肢，最后过世。验尸官在研讯后，认为医生在手术隔天出国，没有妥当安排交接工作和做笔记，行为超乎人为失误，脱离应有的标准。

据法庭文件显示，死者是78岁的老妇袁艾葛堡（译音），她原籍德国，过世前已是本地永久居民。

老妇在2016年11月1日，到伊丽莎白医院接受全膝关节置换手术（total knee replacement surgery），不料出现并发症，导致左脚因缺血需截肢，最后因多个器官衰竭，在同月7日过世。

验尸庭之前针对老妇死因进行七天聆讯，昨天作出结论。验尸官表示，老妇会出现并发症，是因为腘动脉和静脉被切，医生和护士在发现老妇的脚缺血时或已太迟。

验尸官也说，主治医生黄永全在手术后隔天出国参加会议，没有妥当安排交接工作和做笔记，行为超乎人为失误，脱离应有的标准。

不过验尸官接受涉案医疗专业人员本意是好的（best of intentions），排除老妇是他杀可能。

护士没检验就做书面记录

验尸官提议，院方可完善系统，推出更好的条例，让医生交接病人的情况以及即时记录病人的情况，让医生更早发现病人的不适。

专家医生供证时，指老妇的腘动脉被完全切断，脚不可能会感觉到脉搏，可能是护士压得太用力，反而感觉到自己的脉搏。

一名博士在供证时说，老妇的腘动脉被完全切断，阻断的血流，老妇的脚不可能会感觉到脉搏。

另一名医生专家则认为，护士在手术后替老妇检查时，感觉到“微弱”的脉搏。专家质疑“微弱”的用词，表示护士可能压得太用力，所感觉到自己的脉搏。

一名护士因没有亲自为老妇进行检验，就做书面记录，被给予口头警告。