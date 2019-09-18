樟宜地区展开系列道路改善工程 部分地段受征用

（早报讯）配合樟宜未来的新发展项目，陆路交通管理局将在明年底动工展开一系列道路改善工程，提升樟宜一带的公路基础设施，也增建脚踏车道，衔接现有的公园连道。

陆交局和新加坡土地管理局今天联合发文告宣布，将在今年第四季起，为樟宜南部和北部廊道的道路和脚踏车道改善工程进行招标。

为了进行樟宜南部廊道的道路工程，政府将征用礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部（Laguna National Golf and Country Club）内的部分土地，以及裕廊集团（JTC）旗下三块地段的部分土地，目前这三块地段是出租给私人企业。

文告说，征地不会影响主要建筑结构，而是征用草坪、储藏区和篱笆等辅助设施。

陆交局将沿着樟宜北部海岸路段，包括罗央道、直落巴古路（Telok Paku Road）、尼诰通道、樟宜海岸路及航空园路，兴建3公里长的脚踏车道，衔接现有的公园连道。

此外，在介于淡滨尼快速公路（TPE）和罗央大道之间的罗央道（Loyang Avenue）也将建造一座新的汽车高架桥，并在桥上安装隔音屏，降低对附近居民的噪音干扰。

配合预计约2030年落成的樟宜机场T5，陆交局也将在樟宜南部廊道兴建新的道路，连接这个新的搭客大厦到丹那美拉海岸路和东海岸公园大道（ECP）。

当局表示，随着陆交局明年底开始进行一系列工程，樟宜地区的交通衔接性将在未来十年里显著改善。

“这将与未来在樟宜兴建的跨岛线（Cross Island Line）地铁站相辅相成，这些改善是必要的，以服务现有和新的发展项目，包括樟宜机场第五搭客大厦（T5）、航空与物流业的增长，以及住宅发展项目。”