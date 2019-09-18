已婚男图买凶杀情敌 被判监五年

（早报讯）已婚男搞外遇，不堪小三找新男友，竟买凶要杀情敌，法官训斥被告预谋犯案，行为“冷血”，判他坐牢五年。

被告许金胜（47岁，风险管理执行员）面对一项教唆谋杀以及一项刑事恐吓控状。控方以教唆谋杀的罪名加以提控，其余下判时一并考虑。他早前认罪，法官今早判他坐牢五年。

根据案情，已婚的被告在2016年认识30岁黄姓女同事，两人同年4月发展出婚外情，交往约两年。黄女去年2月提分手，两个月后与陈姓男同事交往。

被告得知后心生嫉妒，想加害情敌，于是上黑网“Camorra Hitmen”前后将价值8300元的比特币转进网站的账户，企图买凶杀人。

他随后在去年5月10日正式交代“杀手”，要在5月22日晚上7时至8时，趁情敌送黄女搭飞机出国时下手。

一名美国哥伦比亚广播公司（CBS）记者过后在黑网发现被告的计划，并在去年5月12日通知我国外交部，警方接获通知后将被告逮捕。

法官下判时，指被告预谋犯案，行为冷血，他的罪责严重，可被判处五年至七年监禁。

针对律师早前指该黑网随后被证实是假的，法官也作出回应，指这不该作为求情理由，因为被告当时确实相信自己找了杀手，打算付诸杀人机会，法官因而最后判被告坐牢五年。（人名译音）