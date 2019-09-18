中美旅游前总裁败诉 情妇保住2000万资产

中美旅游前总裁伍光炎与情妇争夺2000万元股份案，高庭司法委员裁定伍光炎败诉，不能再拿回要用来照顾“妻女”的费用，情妇郭瑞彬和私生女伍逸梅得以保住中美旅游公司和居住的乌节经禧路公寓。

《联合晚报》日前报道，已失智的伍光炎（79岁）由在马来西亚的合法妻儿代表，越堤代为起诉伍光炎在本地的情人郭瑞彬和私生女伍逸梅，指她们非法把伍光炎在本地的财产包括公司股份等转给自己，要向她们追讨非法取得价值至少2000万元的股份。

案件经审理后，高庭洪承利司法委员今早发表裁决，裁定伍光炎败诉，这意味着郭瑞彬和伍逸梅得以保住价值约2000万元的资产，这包括中美旅游公司和位于乌节经禧路（Cairnhill Road）的公寓住家。

根据判词，伍光炎和郭瑞彬同居约30年，生下了伍逸梅。伍光炎在上个世纪80年代成立Natwest Holdings Pte Ltd (“NHPL”)公司，后来也成立中美旅游，NHPL公司持有中美旅游公司的2700万股和乌节路经禧路一间公寓。

当时，伍光炎个人持有NHPL79万9999股以及中美旅游的5000股，而郭瑞彬则持有NHPL的一股。

伍光炎后来在2010年11月把名下的NHPL股份都转郭瑞彬，他的妻儿在他失智后质疑股权转让的合法性。

郭瑞彬说，NHPL可说是她和伍光炎“爱的结晶”，是他们多年来共同努力经营的成果。伍光炎要照顾她们母女，把新加坡的资产都转给她们。

司法委员认为，伍光炎失智前确实有意把名下股份转给郭瑞彬和伍逸梅。伍光炎曾在2010年立遗嘱表明股份平分给郭瑞彬和伍逸梅，过后又觉得要省掉郭瑞彬的麻烦，要把股份只给她一人。

他在2010年11月签署的转让书也是合法，郭瑞彬是合法收下NHPL的股份。