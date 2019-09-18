老千冒新电信或警队 诱装软件骗150万

骗子使用新诈骗手法，谎称来自新电信或警察部队，要求受害人安装远程访问软件来帮助他们解决连网问题或调查他们涉及的罪案，之后再要求受害人登陆他们的网上银行账号，就轻而易举从账户中将钱财转走。在短短两个月内已有至少21人受害，涉案金额超过150万元。

警方今早（18日）发文告，提醒公众要提防这种最新的诈骗手法。警方表示，骗子往往会冒充新电信职员，或是新加坡警察部队警员，使受害人上钩，并且在自己电脑上安装名为“Teamviewer”或“AnyDesk”的远程访问软件，来进行诈骗。

如果是冒充新电信职员，骗子会称受害者的网络连接出现问题，要求他们安装软件检查；如果是冒充警员，则会称自己代表“新加坡数码警察”，表示正在调查受害人涉及的刑事案，并且指示他们安装软件。

一旦安装软件，骗子就可以远程操控受害人的电脑。这时，他们会要求受害人登陆网上银行账户。之后当受害人退出登陆后，骗子就有机可乘，在受害人未经许可之下就登陆受害人的银行账户，再把里头的款项转移出去。

警方提醒公众，如果怀疑自己落入该骗局，应该马上关电脑，并且向银行通报，避免账户有未经授权的交易。公众也应该马上修改网上银行的账户密码，并删除任何未经授权的付款人，并且向警方通报这起事件。

警方也呼吁公众，如果有类似诈骗案的相关信息，可以拨打警方热线1800-255-0000，或登录www.police.gov.sg/iwitness提供线索。如果需要紧急支援，则应该拨电999报警。